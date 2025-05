La modelo Lorena Altamirano, pareja del Flaco Solórzano, se pronunció sobre rumores de posible celos de la amistad que tiene el actor con la influenciadora Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram compartió un video en el que reaccionó sobre las especulaciones a cerca de la relación entre el actor y la creadora de contenido en el reality.

La mujer aprovechó para aclarar que no siente celos cuando los ve juntos y por el contrario le gusta mucho la amistad que tienen ambos famosos en la competencia.

"Melissa me hace reír demasiado cuando me nombra y molesta a Fer (...) me encanta la relación que ellos tienen, la confianza, esa complicidad que tienen para chancearse entre ellos, no es cierto de que yo estaba celosa con Melissa, para nada, no siento celos pero ni 1% , al contrario me encanta cuando los veo juntos porque sé que se van a molestar, así que cero celos para que quede claro", dijo.