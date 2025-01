La empresaria Epa Colombia reveló a sus millones de fanáticos su anhelo por ir a La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que se estrenará este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m.

Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre si iría a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, a lo que respondió que lo haría con gusto.

Según detalló sueña con ir al reality para que los televidentes puedan conocer un poco más de ella.

“Estoy esperando a que me llamen. En cualquier momento el jefe me hace una llamada y yo voy. Si me dicen que yo vaya, yo voy, así sea una semanita, 15 días, un poquito, yo quiero ir para mostrarles a la Epa Colombia, sería muy chistoso, sería genial”, dijo.