Desde hace varias semanas que los nombres de Melissa Gate y quienes fueron sus amigas: La Jesuu y Mariana Zapata se apoderaron de las redes sociales tras la rivalidad que surgió entre ellas tras finalizar el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia 2025.

Desde entonces, la amistad que había pasó a un segundo plano y las indirectas, críticas y señalamientos han brillado entre ellas, quienes están en un constante 'rifi rafe' en sus cuentas personales.

¿Melissa Gate envió nueva indirecta a La Jesuu y Mariana Zapata?

Recordemos que en este momento, las influencers están en el auge de sus tiraderas. La Jesuu, por su lado, salió a hablar sobre los puntos que la habían hecho decepcionarse de Melissa tras la salida del programa y Mariana también expuso los cobros que supuestamente había querido hacerle su examiga, cuando ella siempre estuvo incondicionalmente para ella.

Tras los clips de las creadoras de contenido, Melissa habría optado por guardar silencio, pero en las últimas horas compartió una historia en su cuenta de Instagram y muchos la interpretaron como una clara indirecta para la paisa y la caleña.

"Reales, ya no me impresiona si alguien me traiciona", expresó Melissa, quien añadió que está centrada disfrutando de su flow.

¿Por qué creen que su mensaje es una indirecta para La Jesuu y Mariana Zapata?

Melissa Gate hab´ria enviado indirecta a Mariana y La Jesuu

El mensaje de Melissa no fue tomado como un desahogo general, porque según los fanáticos, llega justo después de que sus examigas se pronunciaran contra ella. Por ello, aseguran que encontró una breve manera de responderles y decirles que no le sorprendía que hubieran faltado a la relación que hubo en su momento.

Hasta el momento ni La Jesuu ni Mariana han hecho nuevos pronunciamientos, pero con los ya publicados queda claro que no se trata de un simple disgusto, sino lo que parece el fin de su amistad.

Por su parte, los seguidores tienen posturas bastante divididas. Unos, están a favor de Mariana y La Jesuu argumentando que tras salir del programa, Melissa cambió su forma de ser y otros, por el contrario, creen que ella ha hecho lo correcto por ponerle precio a su trabajo y seleccionar a las personas que permite entrar a su vida.