El actor Fernando Solórzano fue el más reciente habitante revelado para el reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia 2025 y emocionó al público con su participación en esta temporada.

En el marco de su ingreso, la host digital del programa habló con él para conocer sus expectativas y estrategias de juego, su lectura frente a los famosos que ya se han revelado, su fuerte a la hora de hacer tareas del hogar y hasta su talón de Aquiles para estar en la casa.

La razón por la que 'El flaco' Solórzano dudó en aceptar La casa de los famosos

Fue precisamente esta última pregunta (¿cuál es su punto débil para estar en la casa?), lo que reveló una noticia que pocos conocían y que, por poco, lo deja por fuera del programa.

Se trata de la razón que lo hizo dudar si aceptar o no la invitación para ser parte del reality más famoso de la televisión. Al parecer, se cruza con un momento muy importante en la carrera de su pareja sentimental, quien se estaría preparando para portar la corona en representación de la capital del Valle.

"Mi punto débil es 'La negra' (su pareja) me va a hacer muchísima falta porque nosotros somos como uña y mugre, casi todo lo hacemos juntos... y ahora ella tiene un proyecto muy interesante y realmente ese es mi talón de Aquiles, porque no quería aceptar la invitación para estar con ella al lado", expresó el actor.

Fernando Solórzano reveló que estuvo a punto de decirle 'NO' a La casa de los famosos Colombia

Sus palabras no quedaron ahí y confesó que su pareja de más de una década se está preparando para ser Señorita Cali y que por ello estuvo a punto de decirle que no al programa porque no quería perderse ese proceso tan importante.

Cerró diciendo que le dará mucho más 'guayabo' estando dentro del programa, ella llega a ganar, pero que también está mentalizado en disfrutar la oportunidad.