Emiro Navarro se convirtió en el primer participante en ingresar al top 10 de La casa de los famosos Colombia 2025. El influencer costeño se ha ganado varios liderazgos y ha demostrado ser un gran competidor en el reality del Canal RCN.

Sin embargo, algo que llama la atención del joven creador de contenido es su vida sentimental. Como se sabe, Emiro se ha mostrado interesado por el actor Camilo Trujillo, pero ahí solo hay una amistad, aunque tiempo antes de La casa de los famosos Colombia fue relacionado con Joan Acero, conocido en redes sociales como el 'chico botas'.

¿Quién es el 'chico botas', el joven con el que relacionan a Emiro Navarro antes de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales hay registros de que Emiro y Joan compartieron juntos; de hecho, se desarrolló un shippeo entre los dos jóvenes.

El 'chico botas' es un creador de contenido colombiano, su enfoque está en la granja, es decir, comparte videos con animales. En su perfil oficial de Instagram, se puede observar que es de Tuluá, Valle del Cauca, y que le gusta la vida agropecuaria.

Con Emiro, el joven se conoció hace un buen tiempo; de hecho, viajaron fuera del país, donde hay videos del participante de La casa de los famosos junto al que era su amigo.

¿Emiro Navarro y el 'chico botas' fueron novios?

Se dice que Emiro sentía un gusto por el 'chico botas', a lo que el joven en una entrevista aseguró que había "conexión" entre ellos dos y que eso no era un secreto en las plataformas. No obstante, no fueron novios o tuvieron una relación formal.

Inclusive, en reality Emiro comentó que nunca pasó nada con Joan, pero que él fue muy especial. Inclusive recibió un costoso bolso como regalo del granjero. La dupla transmitía en vivo en TikTok y ganó popularidad, pero resultaron discutiendo.

"Hay conexión, no hay que negarlo, se nos nota a los dos salir de la zona de confort de nosotros y digamos, en mi caso, es como soy yo; algo diferente a lo que soy normalmente", expresó, en su momento, 'el chico botas' en una entrevista digital.

Lo cierto de todo es que Joan Acero tuvo una fuerte relación con Emiro Navarro, pero no hubo un título de novios como tal.