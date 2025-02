Una de las mujeres que más admiran en Colombia es la modelo y presentadora de televisión Daniela Álvarez, quien años atrás perdió una de sus piernas por temas de salud. Pese a ello, la costeña se ha mostrado de manera resiliente, hasta el punto en el que se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas de las personas que pasan por esta misma experiencia de vida.

La recuperación de salud Daniella Álvarez es constante. Esto se debe a que ha experimentado altercados con su pie debido a que es el que soporta todo su peso, además, de que el tema del movimiento y flexibilidad también se ha ido truncando.

En vista de ello, la exreina de belleza suele aparecer en redes sociales reportando a sus millones de seguidores su estado de salud, pues muchos se preocupan y le envían los mejores deseos día tras día.

Desde terapias fuera del país hasta otras alternativas, Daniella se mantiene firme en el cuidado de su pierna, razón por la que sigue al pie de la letra todas las recomendaciones que los especialistas le hacen.

En ese sentido, la presentadora hace poco apareció en historias de Instagram donde contó que lleva una buena cantidad de días guardando reposo, algo que no ha sido fácil para ella.

Según la barranquillera, ya lleva 10 días en total reposo y espera que en los próximos pueda volver a apoyar el pie.

"Ha estado complicado porque no he podido levantarme, caminar, no he podido hacer nada así como importante, pero en mi caso siempre cuento con mi familia y mis amigas que han estado ahí para levantarme demasiado en mi total reposo", confesó Daniella Álvarez frente a la pantalla de su teléfono celular.