Daniela Ospina, reconocida empresaria colombiana y hermana del arquero David Ospina, se refirió a la carrera profesional del deportista y si en alguna ocasión se sintió opacada por su fama.

¿Cómo ha sido para Daniela Ospina tener un hermano como David Ospina?

En una entrevista con el presentador español Jomari Goyso para su podcast Sin Rodeo con Jomari, Daniela Ospina habló sobre diversos momentos que han marcado su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue su reflexión sobre su carrera deportiva y la de su hermano, el arquero David Ospina.

Según comentó la empresaria, su hermano inició su trayectoria en el fútbol cuando tenía apenas cuatro años. Al crecer en una familia donde el deporte siempre estuvo presente, ella también buscó su propio camino en distintas disciplinas, como el fútbol y el baloncesto, pero finalmente fue el voleibol el que terminó por conquistarla.

Daniela también reconoció que no fue fácil desligarse de la sombra de su hermano y forjar su propia identidad. “Siempre busco resaltar. Lo tuve un poco difícil, suena raro, porque siempre era ‘David, la hermana de David’, pero no me dejé. Aun así, él me inspira mucho”, expresó.

Daniela Ospina aseguró que su hermano, David Ospina, es su inspiración

También afirmó que, aunque muchas veces la reconocían solo como "la hermana de David Ospina" y no por su propio nombre, eso la hizo más fuerte. Lo veía como una inspiración y pensaba: “Si él puede, yo también puedo”.

“Yo lo veía igual que yo, con mis mismas condiciones: dos manos, dos pies, ¿me explico? Por eso hice tres deportes, en el colegio me metía en absolutamente todo. En mi familia nunca me hicieron sentir ninguna desigualdad. Quizá los medios o la gente lo veían diferente, pero en casa siempre tuve las mismas oportunidades y capacidades”, confesó la empresaria.

Vale la pena destacar que Daniela Ospina actualmente se dedica al mundo empresarial con su propia línea de ropa deportiva. Aunque ya no está activa en el deporte, sigue vinculada a él a través de la moda.