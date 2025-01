La casa de los famosos Colombia 2025 arranca este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN. Uno de los participantes de esta segunda temporada del reality en vivo es Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra.

Sí, La Liendra va a habitar La casa de los famosos y eso significa que debe separarse de su novia, la influencer antioqueña Dani Duke.

Dicha separación ya se hizo realidad, pues a los participantes los congregan en un hotel antes del día del estreno del formato de convivencia, de modo que quedan incomunicados, sin sus teléfonos celulares, para que comience como tal esta segunda temporada de la casa más famosa de todo el mundo.

Así las cosas, algunos famosos hicieron sus últimos reportes en el hotel, al igual que los familiares. Entonces, Dani Duke subió una historia en su perfil oficial de Instagram donde apareció triste debido a que La Liendra ya se encuentra en modo reality y eso significa que no va a estar al lado de ella.

Un corto video a blanco y negro en donde Duke se encuentra en su carro fue lo que la influencer paisa compartió, es posible observar su melancolía porque su novio le va a hacer falta. Además de esto, escribió algunas palabras.

Según Dani Duke, le pidió a los internautas, seguidores de ella como los de La Liendra, que no la vayan a dejar sola y la acompañen a ver La casa de los famosos Colombia 2025.

"Mi monito ya se fue a vivir una experiencia que marcará su vida, todos los días por el Canal RCN. No me dejen solita, cuento con ustedes para que me acompañen a ver esto que va a estar", expresó Daniela Duke en su Instagram.