Lo que comenzó como una rivalidad entre Epa Colombia y Yina Calderón, resultó convirtiéndose en una amistad. Calificadas como las más polémicas de las redes sociales en Colombia, la empresaria de queratinas y la empresaria de fajas forjaron una unión que les ha funcionado.

Yina Calderón va a entrar a La casa de los famosos, así que Epa Colombia reaccionó a ello. De acuerdo con la emprendedora de productos para el cabello, le va a hacer falta su amiga.

A través de historias en Instagram, apareció Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, diciendo que Yina va a quedar incomunicada por cuenta de que va a habitar La casa de los famosos, reality que vuelve al Canal RCN en su segunda temporada y se estrena el domingo 26 de enero a las 8:30 de la noche.

Hay algo que tanto a Yina como a Epa les gusta mucho: el chisme. En efecto, Daneidy dijo frente a la pantalla de su teléfono celular que no sabe qué va a hacer sin poder comunicarse con la empresaria de fajas, pues muchas veces la de la información es ella.

Tras manifestar que los seguidores y fans pueden ver siempre a Yina en las noches del Canal RCN, tanto en la pantalla del televisor como en la app, la cual se puede descargar aquí, Daneidy Barrera aseguró que va a extrañar a su amiga debido a que todos los días hablaban por videollamada.

"Yina me va a hacer falta porque ella todos los días me llamaba por videollamada, si no me decía 'le tengo que contar algo'. Todos los días me llamaba, amiga, ojalá la dé toda mi querida amiga", finalizó Epa Colombia.