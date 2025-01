El domingo 26 de enero Yina Calderón entra a La casa de los famosos Colombia, reality que se puede disfrutar en la pantalla del Canal RCN y también en la app.

Tras conocerse que Yina es participante de la segunda temporada de la producción, en donde los famosos conviven en una misma casa sin contacto con el exterior, la empresaria de fajas ha venido haciendo diferentes apariciones para interactuar con sus seguidores.

Pues bien, esas apariciones dejarán de efectuarse porque la influenciadora ya se encuentra en el hotel donde todos los famosos deben hospedarse días antes de que empiece el reality. La familia de Yina la despidió, ella arrancó para el hotel e hizo un nuevo reporte.

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón antes de quedarse sin celular para La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la exprotagonista de novela, ya está 'encerrada', contó que le ha pasado de todo y disfrutó de sus últimas horas con acceso a su teléfono celular.

"Ya estoy encerrada en el hotel, todavía tengo acceso a mi celular, pero me lo retiran ahorita más tarde... Espero no verlos sino dentro de cuatro meses y medio. Hoy me despedí de mis hermanas", fueron las primeras palabras de Yina Calderón.

Luego de esto, la polémica influencer recordó que cuando estuvo en Protagonistas de Novela en el año 2013 no tenía el mismo presupuesto que con el que cuenta actualmente. Hace años, la empresaria no tenía el dinero para comprar ropa, así que se devolvió a aquella época.

"Es mi segundo reality... En el primer formato no había que traer ropa, le daban a uno una camiseta, pero sí jeans. El presupuesto no daba... Yo me le llevé la ropa de Navidad a mis hermanas a escondidas, porque yo no tenía varios jeans", rememoró Calderón.