Martha Isabel Bolaños grabó un video refiriéndose a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reality en el que la actriz caleña participó el año pasado.

De acuerdo con 'La Pupuchurra', icónico personaje que interpretó en la novela de Yo soy Betty, la fea, pronto llega La casa de los famosos y por eso quiso enviarles buena energía a los participantes de este año 2025, especialmente a sus colegas.

La exparticipante del reality en vivo, que vuelve este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. en el Canal RCN, ya tiene a sus favoritos, uno de ellos es su colega actor 'El Flaco' Solórzano.

"Este mensaje va para todos mis compañeros de La casa de los famosos, a mis amigos actores, a 'El Flaco', 'El Negro' Salas, Norma Nivia, Camilo, bueno se me pueden escapar varios. Sé que hay muchos influencers también que no conozco", fue lo primero que comentó Martha Isabel Bolaños.

Enseguida, sorprendió el hecho de que la caleña mencionó a la empresaria de fajas Yina Calderón y recordó el apoyo que recibió por parte de la también influencer cuando la actriz estaba en La casa de los famosos.

"Va Yina Calderón, de quien no somos amigas, pero sí sé que me apoyó mientras yo estuve en la casa. Como sea, principalmente a esa gente de la que yo en este momento intuyo que tienen corazón, que estuvo conmigo, además, que somos del mismo gremio, no tengo ni idea qué vaya a pasar, pero quiero que sepan que anoche me soñé con ustedes", expresó Bolaños.