Dani Duke le lanzó advertencia a la Liendra tras polémica con Laura G

La influenciadora Dani Duke reaccionó luego de la polémica que atraviesa la modelo Laura G con su exnovio Juan Marín Moreno, donde reveló amen*zas por parte del hombre luego de terminar su relación.

Ambos han lanzado fuertes declaraciones en contra del otro tras terminarse su relación y medio de su separación, el hombre le pidió varios de los regalos que este le hizo en medio de su romance, entre ellos sandalias, bolsos, joyas y más.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia enseñó que tuvo que entregarle todos sus obsequios para que la dejara tranquila.

El influenciador la Liendra, compartió un divertido video en sus historias en su cuenta alterna de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

En la grabación se mostró desde la casa de su novia Dani Duke, quien le lanzó una advertencia al conocer el caso de Laura González, en el que le señaló que si llegaban a terminar no se le ocurriera pedirle nada de lo que le ha regalado, pues no se lo entregaría.

"Usted me llega a dejar y yo no le devuelvo mis cosas, las que me ha regalado, de una vez le advierto, solo le estoy diciendo, donde me llegue a pedir, ja, me le rio en la cara", le dijo.