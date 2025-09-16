Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Picorios confesó cuál es su situación sentimental con Kapo: ¿terminaron o siguen juntos?

Carolina Picorios se pronuncia tras especulaciones de una posible ruptura con Kapo y aclara su situación sentimental.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Kapo
Carolina Picorios confesó si terminó o continúa con Kapo. | AFP: Dia Dipasupil

En los últimos meses, el cantante de género urbano Juan David Loaiza Sepúlveda, o más conocido como Kapo, se ha posicionado como uno de los más influyentes tras su reconocimiento en canciones como: ‘Ohnana’, ‘Uwaie’, ‘KorazonG’ y ‘Pelinegra’.

Además, el nombre del artista no solo se ha convertido en tendencia por su música, sino que también por su relación con la modelo y creadora de contenido digital Carolina Picorios, pues muchos internautas compartieron su opinión acerca de una posible ruptura presentada entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carolina Picorios acerca de su situación sentimental en la actualidad?

Recientemente, Carolina Picorios realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, donde muchos internautas le preguntaron acerca de su vida sentimental, pues lleva varios meses sin publicar una fotografía con Kapo y expresó lo siguiente:

El internauta le pregunta: ¿Tienes novio?, a lo que Carolina Picorios le respondió: “No, yo les conté a través de una campaña hace meses que estoy solita y se siente hermoso enfocarse en uno”, añadió Carolina Picorios.

Kapo
¿Qué dijo Carolina Picorios acerca de su vida sentimental? AFP: Dimitrios Kambouris

Desde luego, estas palabras confirmaron de manera pública que Carolina terminó hace varios meses con Kapo. A pesar de que no compartió detalles al respecto frente a las razones por las cuales terminó su relación, demostró que está atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera.

Artículos relacionados

¿Por qué Kapo se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del país?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, Kapo lanzó su exitoso sencillo musical llamado: ‘Ohnana’, cuya melodía se convirtió en una de las más escuchadas no solo en el país, sino que también a nivel internacional.

Artículos relacionados

Además, Kapo comenzó a ser uno de los principales referentes del género afrobeat y reguetón en el que ha tenido la oportunidad de sorprender a sus seguidores con su autenticidad y talento por la música.

Kapo
¿Por qué Kapo es uno de los artistas colombianos más escuchados? | AFP: Giorgio Viera

También es clave mencionar que, durante el año pasado, Kapo presumió en varias ocasiones a Carolina Picorios, con quien demostró tener una especial conexión. De igual modo, varios internautas especularon que uno de sus éxitos musicales llamado: ‘Uwaie’, fue inspirado en su exnovia y en su madre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4 Karina García

Karina García reveló los sacrificios que ha hecho para estar perfecta para el Stream Fighters 4

Karina García sorprendió al revelar todos los sacrificios que ha hecho desde que aceptó participar en el Stream Fighters 4.

Claudia Bahamón, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dice quién debía ser eliminado en vez de Valeria en MasterChef: no es Sabino

Valentina Taguado fue lo más sincera posible y dio el nombre del participante que para ella no debía seguir compitiendo en MasterChef.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate reveló que le gusta un exparticipante de La casa de los famosos, ¿de quién se trata?

Melissa Gate confesó en un en vivo con Yina Calderón y sus seguidores quién es la persona que le gusta de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

Robert Redford falleció y dejó un legado en Hollywood. Estas fueron las parejas que marcaron su vida y carrera.

Kimberly Reyes en Buen día Colombia - Persona tocando sus pies. Kimberly Reyes

¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

Maribel Guardia habla sobre la herencia Talento internacional

Maribel Guardia reavivó la polémica sobre la herencia para su nieto: “Me quedo con ellas”

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”