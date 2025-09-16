Carolina Picorios confesó cuál es su situación sentimental con Kapo: ¿terminaron o siguen juntos?

En los últimos meses, el cantante de género urbano Juan David Loaiza Sepúlveda, o más conocido como Kapo , se ha posicionado como uno de los más influyentes tras su reconocimiento en canciones como: ‘Ohnana’, ‘Uwaie’, ‘KorazonG’ y ‘Pelinegra’.

Además, el nombre del artista no solo se ha convertido en tendencia por su música, sino que también por su relación con la modelo y creadora de contenido digital Carolina Picorios , pues muchos internautas compartieron su opinión acerca de una posible ruptura presentada entre ambos.

¿Qué dijo Carolina Picorios acerca de su situación sentimental en la actualidad?

Recientemente, Carolina Picorios realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, donde muchos internautas le preguntaron acerca de su vida sentimental, pues lleva varios meses sin publicar una fotografía con Kapo y expresó lo siguiente:

El internauta le pregunta: ¿Tienes novio?, a lo que Carolina Picorios le respondió: “No, yo les conté a través de una campaña hace meses que estoy solita y se siente hermoso enfocarse en uno”, añadió Carolina Picorios.

¿Qué dijo Carolina Picorios acerca de su vida sentimental? AFP: Dimitrios Kambouris

Desde luego, estas palabras confirmaron de manera pública que Carolina terminó hace varios meses con Kapo. A pesar de que no compartió detalles al respecto frente a las razones por las cuales terminó su relación, demostró que está atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera.

¿Por qué Kapo se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del país?

Recordemos que hace un largo periodo de tiempo, Kapo lanzó su exitoso sencillo musical llamado: ‘Ohnana’ , cuya melodía se convirtió en una de las más escuchadas no solo en el país, sino que también a nivel internacional.

Además, Kapo comenzó a ser uno de los principales referentes del género afrobeat y reguetón en el que ha tenido la oportunidad de sorprender a sus seguidores con su autenticidad y talento por la música.

¿Por qué Kapo es uno de los artistas colombianos más escuchados? | AFP: Giorgio Viera

También es clave mencionar que, durante el año pasado, Kapo presumió en varias ocasiones a Carolina Picorios, con quien demostró tener una especial conexión. De igual modo, varios internautas especularon que uno de sus éxitos musicales llamado: ‘Uwaie’, fue inspirado en su exnovia y en su madre.