La actriz Carolina Gaitán sorprendió a sus millones de fanáticos al revelarles que contrajo COVID-19, razón por la que ha tenido que estar alejada, en especial de su hijo Salomón, a quien dio a luz hace algunos meses.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa hablando al respecto.

"Cuando todos pensábamos que el COVID es una gripa más, me dio COVID y me ha dado súper fuerte. Estoy en mi quinto día. Lo más difícil ha sido la separación física de mi bebé, todas las precauciones que hay que tomar, he estado muy asistida, igual que mi bebé", dijo.