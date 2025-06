Este domingo 15 de junio se celebró en Colombia el Día del Padre. Varios famosos aprovecharon la ocasión para dedicar palabras a esos seres que son tan importantes en sus vidas, y para ello, emplearon sus redes sociales.

Lincoln Palomeque fue uno de los primeros en pronunciarse mediante su cuenta personal y allí destacó lo que significa ser papá. El actor es padre de Matías y Salvador, fruto de su relación con Carolina Cruz.

¿Qué le dijo Carolina Cruz a Lincoln Palomeque en el Día del Padre?

El cucuteño mostró uno de los momentos que más disfruta de su vida y es cuando comparte con sus pequeños. Lincoln publicó una emotiva fotografía y la acompañó con unas palabras que conmovieron a sus seguidores.

Despertar así...feliz día del padre a todos a los que tenemos la bendición y la fortuna de serlo, siempre los voy a cuidar, a proteger, los amo con todo mi corazón, es el verdadero amor y el más grande del planeta, gracias Dios

Carolina Cruz, entre tanto, respondió a ese mensaje y dejó claro que, aunque ya no están juntos, tienen una buena relación por el bienestar de sus herederos.

“Y ellos te aman a ti. Feliz día que DIOS te bendiga y cuida!!”, escribió la presentadora y modelo que actualmente tiene una relación sentimental con el piloto Jamil Farah.

¿Por qué terminaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque llegaron a conformar una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional, sin embargo, el idilio llegó a su final a mediados del 2022 cuando se confirmó la noticia de su ruptura.

Poco a poco, trascendieron algunos motivos que llevaron al final de esta relación. Según se conoció, la distancia fue enfriando el amor entre ambos y, aunque intentaron solucionarlo, finalmente no lo lograron.

En una entrevista publicada en septiembre del 2024, Cruz Osorio contó que “fui muy permisiva al no decir lo que no me parecían, o no decir cosas con las que él no estaba de acuerdo en su momento, por evitar”.

“Hubo un momento en el que la relación se enfrió. Y cuando una relación se enfría no siempre hay un culpable. Siempre hay dos, es una relación de pareja. A veces tienes que levantar la mano y tener esas conversaciones difíciles (...) dejamos que esas conversaciones difíciles fueran pasando”, agregó la caleña.

La relación concluyó y ambos decidieron seguir sus vidas por caminos distintos, aunque mantienen contacto por sus dos hijos. La presentadora ya tiene un nuevo amor, el piloto Jamil Farah, mientras que Palomeque aún seguiría soltero.