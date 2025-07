Paola Rey revela cómo comenzó su historia de amor con Juan Carlos Vargas

Paola Rey ha dejado una huella en el corazón de los televidentes. Su talento, carisma y autenticidad la han convertido en una de las actrices más queridas del Canal RCN. Más allá de sus personajes inolvidables, su vida personal también ha despertado admiración, especialmente por la relación que ha construido junto a su esposo, el actor Juan Carlos Vargas.

¿Cómo conoció Paola Rey a Juan Carlos Vargas?

Ambos compartían elenco en una producción televisiva cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Aunque en pantalla casi no coincidían, bastó una llamada para que comenzara una conexión que cambiaría sus vidas. Con el paso de los días, ese vínculo se fortaleció hasta dar paso a una historia que hoy completa más de 18 años juntos.

Paola Rey recordó cómo nació su historia de amor con Juan Carlos Vargas y emocionó con cada detalle

¿Paola Rey soñaba con casarse desde el inicio?

En aquellos primeros momentos de la relación, Paola tenía claro lo que quería en su vida. Mientras disfrutaban de su noviazgo, él le expresó que no contemplaba la posibilidad de casarse o tener hijos. Ella no lo presionó, pero tampoco renunció a sus anhelos. “Eso sí es no negociable para mí. Yo sí quiero ser mamá”, confesó con franqueza. Las cartas estaban sobre la mesa, sin exigencias, pero con la claridad de alguien que conoce su camino.

¿Cuál fue el giro inesperado en la relación de Paola Rey?

Después de tres años como pareja, Juan Carlos tuvo que viajar a Venezuela por trabajo. Durante ese tiempo, estuvieron dos meses separados. Al regresar, sorprendió a Paola con una propuesta que jamás imaginó: le pidió matrimonio y expresó su deseo de tener hijos con ella. Ese momento marcó un antes y un después en su historia de amor.

¿Cómo fue la reacción de Paola Rey ante la propuesta?

Conmovida hasta las lágrimas, Paola aceptó sin dudar. La actriz recordó ese instante como uno de los más emotivos de su vida, no solo por lo inesperado, sino por el significado profundo que tuvo para ambos. Lo que nació como una coincidencia laboral, se transformó en un compromiso sincero y duradero.

¿Por qué Paola Rey es una figura tan querida por el público?

Paola no solo se ha ganado el cariño de los colombianos por su talento frente a las cámaras, sino también por su cercanía, honestidad y sencillez. Su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2024 dejó claro que su carisma traspasa cualquier formato. En cada entrevista o aparición, su naturalidad enamora, y su historia con Juan Carlos Vargas es prueba de que el amor verdadero también puede escribirse lejos de los guiones.