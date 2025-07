Karina García reveló el millonario sueldo que recibió de su emprendimiento

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos la cantidad de dinero que adquirió en el primer mes con su emprendimiento de ropa deportiva.

Desde hace más de un año, la paisa ha estado desarrollando su propia marca de ropa deportiva para mujeres, la cual llamó 'Focus', un nombre que, según explicó, representa a mujeres decididas y concentradas en sus objetivos.

En diciembre de 2024 realizó el primer lanzamiento de la marca; sin embargo, tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia, su equipo de trabajo no logró responder a las exigencias de manejar su imagen dentro del reality y al mismo tiempo atender el emprendimiento, por lo que optaron por pausar el proyecto y centrar los esfuerzos en su participación en el programa.

Luego de su salida, al enterarse de que su marca había sido suspendida, decidió retomar el rumbo, revisar detalles y preparar el relanzamiento, que realizó hace algunas semanas.

Actualmente, el proyecto está activo nuevamente y ella ha manifestado sentirse satisfecha con este nuevo paso.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, la influenciadora se mostró hablando con su mánager, quien le confesó que se había ganado 17 millones de pesos colombianos fuera de los gastos que implica tener su propia marca de ropa.

"¿17 millones?, ¿es en serio?, ¿para mí solita? cuando me transfieras me avisas. Me siento tan feliz, yo cree mi empresa el año pasado, pero apenas está funcionando este año y pues saber que yo tengo un sueldo de mi propia empresa, qué emoción", expresó al conocer la cifra.