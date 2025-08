Shakira y hermana de Legarda juntas, así fue su encuentro

La cantante Shakira se conoció con la influenciadora María Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda.

¿Cómo se conocieron Shakira y María Legarda?

La creadora de contenido reveló a sus miles de fanáticos en redes sociales que logró conocer a la artista tras haber estado en el lanzamiento oficial de la nueva mara de productos capilares de la barranquillera.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que compartió imágenes de cómo vivió la experiencia.

En la grabación se ve junto a la artista posando a la cámara y hablando con ella, además de disfrutar de toda la experiencia que le brindaron como poder conocer a fondo los productos, comer empanadas, tomar cocteles y más.

"Acabo de conocer a Shakira y la abracé, y hablamos de Barranquilla, literal no sé cómo no lloré. Ella es una persona tan dulce y linda. Mi niña interior se está muriendo por dentro ahora mismo", confesó la influencer.

En la publicación también enseñó que la cantante ofreció todo un discurso de empoderamiento femenino y de cómo surgió su marca para el cuidado del pelo, en especial de las onduladas.

"Shakira qué placer conocerte ayer. Fuiste tan amable y genuina (...) ¡Estoy lista para el concierto!", agregó María Legarda.

¿Qué trae de nuevo Shakira?

La artista no solo sigue promocionando su nueva marca de productos capilares, sino que no para de cautivar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido gran éxito.

Dicho tour lo comenzó en Latinoamérica y lo continuó por Estados Unidos, donde sigue cumpliendo fechas, para luego regresar a cumplir nuevos conciertos en Latinoamérica y pasar a Europa y Asia.

Además, sorprendió a sus fanáticos al anunciar a que este año podría lanzar nuevo álbum, generando gran expectativa de nuevas canciones de la artista, que tanto le han pedido sus fieles admiradores.

Por su parte, María Legarda sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su diverso contenido en redes sociales.