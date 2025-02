El cantante colombiano Camilo Echeverry inició su gira internacional ‘Nuestro lugar feliz Tour’, que hasta el momento cuenta con 23 fechas confirmadas en distintos escenarios de América Latina y Europa. El primer espectáculo tuvo lugar el 14 de febrero en Guatemala, coincidiendo con la celebración de San Valentín, una fecha que el artista no dejó pasar desapercibida.

Durante su estadía en Guatemala, Camilo sorprendió a su esposa, Evaluna Montaner, con un gesto cargado de significado. El artista recordó que, desde antes de iniciar su relación sentimental, solía sorprenderla con girasoles, las flores favoritas de Evaluna. Con esa tradición en mente, decidió replicarla en esta ocasión especial, a pesar de los compromisos propios de su gira.

Las flores favoritas de Evaluna. Desde antes de que fuéramos novios, yo le llevaba girasoles, ella cree que no le tengo flores esta vez y me dijo “mi amor es el día de san Valentín y no lo dejemos pasar…”