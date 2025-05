La actriz Norma Nivia se enteró de una de las situaciones más controversiales que sucedieron mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia: la condena de Epa Colombia.

Cada vez que un participante es eliminado de La casa de los famosos 2025, se actualizan de varios hechos, siendo uno de ellos que la empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue enviada a la cárcel por un poco más de cinco años tras haber actuado en el daño de una estación de TransMilenio en 2019.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia al saber que Epa Colombia está en la cárcel?

Norma Nivia, al ser la más nueva eliminada del reality del Canal RCN, reaccionó a la condena de Epa Colombia, a la vez que mencionó a Yina Calderón porque es amiga de la empresaria de queratinas.

"Yo sé que Yina es amiga de ella, no sabe... Me da mucho pesar porque dejó claro Yina que (Epa Colombia) es una mujer que de pronto desconoce muchas cosas y fue mal aconsejada por sus amigos", reaccionó Norma Nivia.

Norma Nivia habló de Epa Colombia.

Sumado a lo anterior, la querida actriz indicó que Epa Colombia, en su momento, años atrás, ya había tenido consecuencias, de modo que había sido castigada.

"¡Qué lástima!, yo no le deseo el mal a nadie, la verdad, y menos a una persona que, según me dicen, no tenía, realmente, una mala intención en su corazón, sino que era más bien como de ignorar ciertas cosas", concluyó Norma Nivia.

¿Cómo ha avanzado el proceso de Epa Colombia en la cárcel?

Para Daneidy estar encarcelada no ha sido fácil, primordialmente porque no ve todos los días a su pequeña hija Daphne. El equipo de la empresaria busca la alternativa de casa por cárcel, con programas de ayuda a la sociedad y otras propuestas, pero, por ahora, no ha habido una aprobación.

Epa Colombia se encuentra en el centro penitencia El Buen Pastor de Bogotá, su familia, amigos, empleados y demás han realizado plantones en pro de su libertad.