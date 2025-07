Así fue la fiesta de Andrea Valdiri de su cumpleaños, presumió a su novio

La influenciadora Andrea Valdiri reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales cómo celebró su cumpleaños número 34.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró en su festejo por un año más de vida.

La barranquillera mostró una lujosa decoración con flores amarillas, mismo color de su vestido, con el que presumió su figura.

Además, mostró que decidió también celebrarlos en la playa, donde se dejó ver junto a su novio, con quien se mostró dándose un romántico beso.

Es importante destacar que, la influenciadora ha sido un poco reservada con su noviazgo, por lo que cada publicación que hace junto al hombre suele llamar bastante la atención.

"Lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias por mi salud, por mi familia hermosa, por los sueños que se han cumplido y por los que siguen en camino. Hoy me siento más plena, más fuerte y más consciente de lo afortunada que soy. Tengo amor, tengo propósito y tengo una comunidad que me acompaña, me inspira y me abraza cada día", escribió.