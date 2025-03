La cantante Yailin 'la más viral' reveló una emotiva publicación celebrando los dos años de vida de su hija Cattleya, fruto de su relación con el cantante Anuel AA.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y videos en los que mostró a su pequeña en una sesión de fotos profesional, además de compartir con ella, donde se ven dándose tiernas demostraciones de cariño.

Con dicha publicación, agregó amorosas palabras en las que reiteró lo mucho que quiere a la niña y lo feliz que está de tenerla en su vida.

"Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida todavía no lo creo que hoy estás de cumpleaños hace 2 años te tuve mi barriga mira que grande y preciosa estás. Espero que Dios te me bendiga siempre y te me proteja de todo lo malo y que a mí me dé vida y salud para seguir criándote y dándote mucho amor mi flor divina, mi sueño hecho realidad tenerte a ti, siempre quise una niña y Dios me lo cumplió, eres la princesa mía te amo", escribió.