La modelo e influenciadora Isabella Ladera se habría pronunciado sobre la polémica que ha surgido entre el cantante Beéle y su exesposa Camila Rodríguez, conocida como Cara luego de las reciente declaraciones de ella en el podcast "Hablemos de tal", donde se sinceró sobre cómo fue su relación con el artista y por qué terminaron.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, compartió un video en el que le habló a sus críticos, el cual muchos relacionaron con las confesiones de Cara, pues fue pocos después de la publicación del podcast.

Desde su vehículo dedicó unas palabras con las que los internautas vincularon con la controversia del artista y su exesposa.

"Es un buen momento para recordarte de que no todo el mundo tiene el poder de hacer lo que quiere hacer con sus vidas y con su vida. Algunos simplemente les toca estar en la c*ma de un hospital porque no tienen de otra. Entonces, como dice Ricardo Arjona, 'no le quite años a su vida, póngale vida a sus años’ y no joda más", dijo.