El cantante Beéle se pronunció luego de las polémicas declaraciones que ofreció su exesposa Camila Rodríguez, conocida como Cara, sobre su relación y las razones por las que terminó su matrimonio.

La influenciadora rompió el silencio sobre los pleitos que vivió junto al artista en sus últimos meses de relación en el Podcast "Hablemos de tal", donde confesó que el barranquillero no le habría dado el apoyo necesario en su segundo embarazo, además de descubrirle infidelidades y sufrir supuestas humillaciones de su parte.

Tras sus fuertes declaraciones, el artista le respondió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 3 millones de seguidores.

Compartió una imagen en la que se refirió al proceso legal que enfrentan ambos por sus hijos.

"Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaci*nes al proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quiere contar tu historia ante un podcast, yo se la estoy contando a un juez", escribió.