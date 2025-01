El pasado viernes 10 de enero el cantante colombiano Feizar Orjuela, mejor conocido en la industria musical como ‘Heredero’, visitó las instalaciones del Canal RCN para compartir detalles de su vida en el programa matutino ‘Buen día Colombia’, entre esos a qué se dedicaba antes de incursionar en la música.

¿A qué se dedicaba ‘Heredero’ antes de incursionar en la música?

En conversación con Orlando Liñán, ‘Heredero’ compartió diversos detalles de su vida entre los que destacó sus labores antes de convertirse en el artista que es en la actualidad. Pues como muchos cantantes de nuestro país, Feizar inició desde abajo hasta conseguir el reconocimiento con el que goza hoy día.

El cantante comentó que antes de incursionar en la industria musical se desempeñaba como cotero: “uno en la vida debe tener sus propósitos, sus sueños, sus metas, pero también debe ser un poco responsable. Cuando tienes familia, tienes hijos, no puedes cerrarte en que ‘lo mío es la música y si no es música entonces no’. Y si no había música, pues venga a ver qué me pongo a hacer”.



El mensaje detrás de ‘Coqueta’, la canción que es tendencia en las redes sociales

Además de esto, el cantante de carranga también reveló el mensaje que quería transmitir con ‘Coqueta’, la canción que es tendencia en las redes sociales y que acompañó a los colombianos a lo largo de las fiestas decembrinas.

“Coqueta nace de ese enamoramiento, de la forma bonita de iniciar una relación. Es una advertencia: ‘venga, no me mire así que yo me conozco y me le enamoro’. Entonces, todas las relaciones deben arrancar por eso bonito, el coqueteo, la cosa quizá de antaño, como se dice”, comentó.

Además, se refirió al secreto detrás de una relación duradera y agradable: “una relación duradera se basa meramente en amor, no en otra cosa. Hay cosas superficiales, materiales, físicas también, pero si no hay amor, no pasa un carajo o al menos no en el tiempo”, afirmó el cantante.

De esta manera, los colombianos podrás continuar disfrutando de este éxito musical que continúa dando de qué hablar y que a cautivado.