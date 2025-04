La Semana Santa no solo es un momento de recogimiento y fe para millones de personas en Colombia, también es una oportunidad para reunirse en familia y compartir comidas especiales. En este periodo, muchas personas eligen no consumir carne roja, pero eso no significa renunciar al sabor ni a la tradición.

Si estás buscando ideas para variar tu menú durante esta temporada, que este 2025 se celebra del 13 al 20 de abril, aquí te compartimos cinco recetas clásicas sin carne, fáciles de preparar y muy sabrosas, ideales para sorprender a los tuyos.

Cinco recetas sin carne para disfrutar en Semana Santa con sabor colombiano

Arroz con atún y verduras

Ingredientes:

1 taza de arroz

1 lata de atún en aceite o agua

1 zanahoria en cubos pequeños

½ taza de arvejas

1 pimentón rojo picado

1 diente de ajo

Sal y aceite al gusto

Preparación:

Cocina el arroz como de costumbre, con ajo y sal al gusto. En una sartén con un poco de aceite, saltea la zanahoria, las arvejas y el pimentón hasta que estén tiernos. Añade el atún escurrido a la mezcla de verduras. Incorpora el arroz cocido y mezcla todo muy bien. Cocina por 5 minutos más para integrar los sabores y sirve caliente.

Una opción rápida y balanceada que combina lo mejor del arroz blanco con el sabor del atún y la frescura de las verduras | Foto: Freepik

Arroz con leche

Ingredientes:

1 taza de arroz

4 tazas de leche

1 taza de agua

½ taza de azúcar

1 astilla de canela

Ralladura de limón (opcional)

Preparación:

Cocina el arroz en el agua con la astilla de canela hasta que esté suave. Añade la leche caliente poco a poco y revuelve constantemente. Incorpora el azúcar y continúa mezclando a fuego bajo hasta que la mezcla espese. Si deseas, agrega un poco de ralladura de limón para dar aroma. Deja enfriar ligeramente y sirve espolvoreando canela al gusto.

Su cremosidad y dulzura lo convierten en el final perfecto para cualquier comida | Foto: Freepik

Ensalada de quinua con aguacate y mango (opción vegetariana)

Ingredientes:

1 taza de quinua cocida

1 aguacate en cubos

1 mango maduro en cubos

¼ de cebolla morada picada

Jugo de 1 limón

Sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación:

Cocina la quinua siguiendo las instrucciones del paquete y deja enfriar. En un bowl, mezcla la quinua con el aguacate, el mango y la cebolla morada. Aliña con jugo de limón, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Sirve fresca como plato principal o como acompañamiento.

Para quienes prefieren opciones vegetarianas y frescas, esta ensalada es un acierto total | Foto: Freepik

Mojarra frita con patacones y arroz con coco

Ingredientes para la mojarra:

2 mojarras limpias y abiertas

Jugo de 1 limón

Sal, pimienta y ajo al gusto

Harina de trigo (opcional)

Aceite para freír

Ingredientes para los patacones:

2 plátanos verdes

Sal al gusto

Ingredientes para el arroz con coco:

1 taza de arroz

1 taza de leche de coco

1 taza de agua

1 cucharadita de azúcar

Sal al gusto

Preparación:

Marina las mojarras con limón, ajo, sal y pimienta por 30 minutos. Pásalas por harina si quieres que queden más crocantes. Fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Para los patacones, pela los plátanos, córtalos en trozos grandes y fríelos una vez. Luego aplástalos y vuelve a freírlos hasta que estén doraditos. Agrega sal. Para el arroz, sofríe ligeramente el arroz en una olla, añade la leche de coco, el agua, el azúcar y sal. Cocina a fuego medio hasta que esté seco y esponjoso. Sirve todo caliente y acompaña con limón al gusto.

Mojarra frita con patacones y arroz con coco: una receta tradicional que nunca falla | Foto: Freepik

Sopa de lentejas

Ingredientes:

1 taza de lentejas

1 papa pelada y en cubos

1 zanahoria en rodajas

½ cebolla cabezona picada

1 tomate maduro picado

1 diente de ajo

Comino, sal y cilantro al gusto

Preparación:

Sofríe la cebolla, el tomate y el ajo hasta que estén bien cocidos. Añade las lentejas y suficiente agua para cubrirlas. Cocina durante 30 minutos a fuego medio. Agrega la papa, la zanahoria, el comino y la sal. Cocina hasta que todo esté blando. Finaliza con cilantro picado y sirve caliente, idealmente acompañado con arroz blanco o plátano.

Nutritiva, reconfortante y perfecta para compartir en familia | Foto: Freepik

Con estas recetas típicas, caseras y deliciosas, celebrar la Semana Santa en 2025 será también una fiesta para el paladar.