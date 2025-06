Más allá de los desafíos culinarios, las tensiones en la cocina o las eliminaciones inesperadas, hay una figura que nunca pasa desapercibida en MasterChef Celebrity Colombia: Claudia Bahamón.

La presentadora no solo se ha consolidado como el rostro inconfundible del programa, sino que también ha construido un legado de estilo que acompaña cada temporada. Su elegancia, carisma y sentido de la moda la han convertido en un verdadero ícono para los televidentes.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

La cita con la cocina y las celebridades será el miércoles 18 de junio a las 8:00 p. m. por el Canal RCN. Esta edición será especial, pues conmemora 10 años desde la primera vez que los fogones se encendieron para poner a prueba a famosos frente a los jurados más exigentes del país. Por si fuera poco, los seguidores podrán ver cada episodio también a través de la aplicación oficial del canal, llevando el entretenimiento a cualquier pantalla.

¿Quiénes serán los encargados de juzgar los platos en MasterChef?

En esta décima edición, el jurado cuenta con una novedad que promete traer nuevas dinámicas a la competencia. La chef mexicana Belén Alonso llega para unirse a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes han sido parte fundamental de la historia del programa. Esta combinación promete elevar el nivel de exigencia en la cocina.

¿Claudia Bahamón es la esencia de MasterChef?

Desde el primer episodio hasta el más reciente, Claudia ha sido el hilo conductor del formato. Su cercanía con los participantes, su capacidad para mantener la calma en los momentos más tensos y su presencia imponente en cada gala la convierten en un elemento imprescindible. Aunque en algunas ocasiones su ausencia ha obligado a los jurados a asumir la conducción, su retorno siempre se recibe con entusiasmo, tanto en el set como entre los fanáticos.

¿Cómo ha evolucionado el estilo de Claudia Bahamón a lo largo de las temporadas?

El estilo de Claudia Bahamón ha evolucionado con el programa, sin perder nunca su sello personal: sobrio, moderno y glamuroso. Desde los primeros años, apostó por prendas que destacaran su elegancia natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, su guardarropa en MasterChef se ha convertido en una verdadera pasarela que marca tendencia en cada entrega.

En la última temporada, la presentadora dejó ver algunas de sus elecciones más sofisticadas. Por ejemplo, ha optado por vestidos metalizados que brillan bajo las luces del set, tonos como el dorado y el plateado que realzan su presencia, así como siluetas estructuradas que definen su estilo como refinado y vanguardista. También ha sorprendido con conjuntos monocromáticos en blanco, negro o nude, siempre combinados con accesorios minimalistas que no le roban protagonismo a su atuendo, sino que lo elevan.

En otras emisiones, ha apostado por colores más vivos como el rosa fucsia, el rojo intenso o el verde esmeralda, demostrando que no teme arriesgar cuando se trata de moda. Cada elección parece pensada para dialogar con la escenografía del programa, logrando una armonía visual que cautiva. Incluso los peinados y el maquillaje varían según el tono del capítulo, lo que refuerza su compromiso con cada detalle.

¿Por qué la imagen de Claudia Bahamón es clave para el éxito del reality?

Claudia no solo acompaña la competencia, sino que se ha convertido en parte del espectáculo visual de cada temporada. Su presencia en pantalla no pasa desapercibida: complementa la atmósfera del programa, eleva su nivel estético y genera conversación en redes sociales, donde los seguidores comentan y replican sus looks capítulo tras capítulo.

Con cada entrega, Claudia reafirma que en MasterChef Celebrity no solo se cocina con sabor, también se deslumbra con estilo. En esta celebración de una década, su imagen continúa siendo sinónimo de elegancia, autenticidad y sofisticación. Y mientras los famosos luchan por mantenerse en la competencia, ella ya tiene su lugar asegurado como la reina indiscutible de la pasarela culinaria.