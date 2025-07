Paola Jara estuvo en las instalaciones del Canal RCN donde habló de su colaboración musical con Arelys Henao y Francy. Sin embargo, otras de las vertientes que recayeron sobre la artista antioqueña fue su embarazo.

Tiempo atrás, las redes sociales se alborotaron después de que apareció una publicación en donde se hizo el anuncio oficial de que Paola Jara se encuentra en embarazo, es decir, está esperando un hijo junto a su esposo, el también cantante de música popular Jessi Uribe.

¿A Paola Jara se le nota su pancita de embarazo?

Ya pasó el tiempo desde la noticia del embarazo, específicamente cinco meses. No obstante, sucedió que a Jara no se le nota su pancita tan pronunciada, en comparación con otras mujeres embarazadas que tienen el mismo tiempo en etapa gestante.

Precisamente, los seguidores e internautas no dudaron en preguntarse por qué no ha crecido y, por ende, no se le nota casi la pancita de embarazo a Paola Jara a sus 5 meses. Detrás de esto hay posturas en el ámbito de la salud.

¿Por qué a una mujer no le crece o se le nota su pancita de embarazo?

Teniendo en cuenta datos del blog Baby center, son distintos los factores por los que a una mujer no se le nota la pancita de embarazo, como las compartidas a continuación:

Quienes van a ser mamá por primera vez , como la cantante Paola Jara, puede que el embarazo no se pronuncie tanto, ya que los músculos abdominales no han sido previamente estirados por una gestación anterior.

, como la cantante Paola Jara, puede que el embarazo no se pronuncie tanto, ya que los músculos abdominales no han sido previamente estirados por una gestación anterior. Las mujeres altas o con torsos largos tienden a tener un abdomen menos prominente, dado que el bebé dispone de mayor espacio vertical para desarrollarse.

La apariencia del vientre también puede variar según la posición que adopte el bebé dentro del útero.

En mujeres con una musculatura abdominal resistente , los cambios físicos pueden tardar más en hacerse visibles. Por ejemplo, Paola Jara suele ejercitar esta zona.

, los cambios físicos pueden tardar más en hacerse visibles. Por ejemplo, Paola Jara suele ejercitar esta zona. En casos de sobrepeso, es posible que el embarazo se note más tarde debido a la distribución del tejido corporal.

Puede que la pancita de embarazo no crezca tanto en las madres primerizas | Foto Freepik.

Para terminar, en estimaciones generales, los expertos precisan que en las mamás primerizas se nota en embarazo entre las 12 semanas (tres meses) y 18 semanas (cuatro meses y medio) aproximadamente.