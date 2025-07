Los Ángeles vivió una noche mágica junto a John Travolta, quien durante la noche del reconocido Hollywood Bowl, interpretó sorpresivamente a Danny Zuko, su icónico personaje de “Grease”.

¿Cómo fue el regreso de John Travolta como Danny Zuko?

El actor tiene 71 años y demostró a todos los seguidores de la clásica película, que aún tiene el estilo y el ritmo de su personaje, durante el "Grease Sing-Along" subió al escenario y enloqueció a todos los fanáticos con sus pasos de baile y encanto particular.

Con 71 años, John Travolta sorprendió al mundo al regresar como Danny Zuko en el "Grease Sing-Along" en el Hollywood Bowl. Foto AFP/Robyn BECK

El público de Los Ángeles recibió con aplausos y canciones la aparición del actor en el escenario, demostrando que el amor hacia su profesión y marca personal son lo que lo llevaron a ser tan reconocido después de más de 40 años de lanzamiento de la famosa película.

“¡Disfruten el espectáculo! ¡Los amamos!” , expresó el actor al finalizar su aparición.

¿Además de John Travolta qué otros miembros del elenco original de Grease acompañaron el evento?

El evento no sólo contó con la presencia del actor, sino que fue acompañado por varios miembros del elenco que interpretó por primera vez la edición original de la película, a excepción de Olivia Newton quien interpretó a Sandy y que falleció durante el mes de agosto de 2022 a causa de un cáncer terminal.

Cuando Grease se estrenó en 1978, fue un fenómeno inmediato recaudando más de 366 millones de dólares a nivel mundial, aproximadamente 1,46 billones de pesos colombianos, posicionándose como el musical más exitoso de todos los tiempos.

John Travolta volvió al escenario del Hollywood Bowl como el inolvidable Danny Zuko. Foto Freepik

Su mezcla de romance, coreografías y una inolvidable banda impactó a varias generaciones, convirtiéndose en un clásico del cine y la historia de la música pop.

Las canciones más destacadas de la noche fueron Summer Nights y You’re the One That I Want, composiciones representativas de "Grease" que fueron interpretadas a todo pulmón por el público rindiendo homenaje a una de las producciones musicales más influyentes en la historia del cine de los años 70.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al homenaje de John Travolta?

John Travolta compartió en sus redes sociales imágenes del evento y envió un mensaje de agradecimiento al público por el amor y el apoyo que recibió al interpretar al rebelde de Rydell High.

La aparición de Danny Zuko estremeció el mundo digital y llevó a más de un internauta a una época de nostalgia, viajando en el tiempo y guardando con cariño otro recuerdo más de un legado que aún sigue brillando con fuerza en la historia de Hollywood.