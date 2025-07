La primera cita marca el antes y el después es una pareja, en especial si se trata de ir en plan romántico para ver si la relación fluye y puede llegar a pasar a algo más formal.

Existe el dicho de que la primera impresión cuenta, siempre y cuando no se trate de apariencias, actitudes y personalidades que no son propias. Sin embargo, hay un consejo que permea en lo que tiene que ver en una primera cita: no realizar preguntas incorrectas.

¿Cuáles son las preguntas prohibidas para una primera cita?

Si bien es cierto que en la primera cita lo que se busca es conocer a la otra persona, por lo que es necesario hacer preguntas, hay que aprender a mantener el tacto debido a que existen interrogantes que pueden literalmente arruinarlo todo.

En ese orden de ideas, hoy en día las personas cuentan con herramientas para no fallar. Por ejemplo, una de esas es la inteligencia artificial (IA) que resuelve dudas de deferente índole, tal como cuáles son las preguntas prohibidas en una primera cita.

Entonces, la IA genera respuestas que, dependiendo el caso, pueden ser de utilidad. Sin más detalles, la herramienta tecnológica compartió la siguiente lista de preguntas, catalogadas como prohibidas o inapropiadas para hacer en una primera cita:

¿Cuánto dinero ganas?

¿Por qué terminó tu última relación?

¿Cuántos hijos quieres tener?

¿Tienes problemas mentales o emocionales?

¿Con cuántas personas has dormido?

¿Te ves casándote pronto?

¿Por qué sigues soltero o soltera?

¿Te molesta si reviso tus redes sociales?

¿Tienes deudas?

¿Quieres que vivamos juntos algún día?

No todas las preguntas son válidas en una primera cita | Foto Freepik.

¿Cuáles preguntas son ganadoras en una primera cita?

Del otro lado de la balanza, así como hay preguntas que resultan ser poco propicias para realizar en una primera cita, también hay otras que se pueden considerar interrogar.

La IA compartió la siguiente lista de las preguntas que pueden ser ganadoras en una primera cita, como: