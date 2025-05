Todos los días el horóscopo sorprende por las predicciones que los astrólogos dicen respecto a lo que vivirá cada signo del zodiaco. Sin embargo, eso no es lo único que interesa debido a que las personalidades de los 12 signos también permea en el actuar de quienes siguen esta creencia.

¿Cómo se saben las características de los signos del zodiaco?

Para identificar las características de los signos del zodiaco, los elementos agua, fuego, tierra y aire toman relevancia. Esto se debe a que, por ejemplo, se dice que quienes son fuego tienden a querer ser el centro de atención, mientras que sus opuestos, es decir, agua, andan en calma por la vida.

Pues bien, llama la atención el hecho de que entre los factores por los que se diferencian los zodiacos está la soledad.

Así como hay signos del horóscopo a los que les gusta ser sociales, amar y ser amados, otros disfrutan de su individualismo; en otras palabras, nacieron para estar solos.

En total, son tres los signos del zodiaco que están destinados a estar solos, dado el caso en el que no hallen su 'media naranja' o sientan que el terreno amoroso no los convence por completo, según recopilaciones de Terra.

¿Cuáles son los tres signos que están destinados a la soledad?

Los tres signos del zodiaco destinados a estar solos son: Virgo, Escorpio y Capricornio. A continuación las razones:

Virgo

Le gusta controlarlo todo y, por ello, buscan la perfección, algo que es poco probable de hallar. Asimismo, Virgo suele ser una persona desapegada que no demuestra interés, pero eso no significa que no sienta.

Escorpio

La intensidad de Escorpio muchas veces lo lleva a quedarse solo, ya que demandan de mucha atención en casos en los que es innecesario. De igual modo, son de los que se alejan en extremo para recuperar energías perdidas y eso a veces incómoda.

Capricornio

Para Capricornio, la soledad le permite ser un alma libre y no estar dando cuentas, mucho más porque se trata de uno de los más apasionados del zodiaco. Sumado a esto, prefiere evitar los malentendidos y quedarse solo en muchas situaciones, además, le gusta la discreción.