La empresaria Yina Calderón decidió hablar sobre la relación entre la influenciadora Karina García y el cantante Altafulla luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo surgió el romance entre Karina García y Altafulla?

Los famosos se conocieron en La casa de los famosos Colombia, donde comenzaron un romance, el cual sigue vigente hasta el momento.

Si bien Karina García quedó eliminada de la competencia, ambos hicieron un acuerdo de esperarse para seguir con su relación afuera del programa.

El cantante continúa en el juego recordándola, mientras que Karina García se ha mostrado desde afuera apoyándolo para que continúe en la casa más famosa de Colombia.

Además, es importante mencionar que este viernes se reencontrarán luego de que Karina García vuelva a visitarlos.

¿Yina Calderón le ve futuro a la relación entre Karina García y Altafulla?

La joven cedió una entrevista para Los 40 Colombia, donde detalló que no cree que dicho romance prospere una vez estén afuera del reality, reiterando que conoce los gustos de Altafulla y los pensamientos de su familia.

"A él no le gustan las mujeres con hijos, él no es un hombre porque lo conozco, su familia es un poco conservadora y cuando tú amas a una persona no la expones como él la expuso en ciertas situaciones, entonces yo siento que no van a durar", dijo.

Además, recordó que antes de involucrarse con Karina García él estaba intentado era conquistar a Melissa Gate, quien no le correspondió y detalló que no le hubiera prestado atención a la influenciadora si no hubiera sido así, e incluso mencionó que sino se hubiera ido Laura G tampoco se habrían relacionado.

"Yo siento que es más una estrategia que le ha funcionado y está muy bien, como te digo, como hay villanos en los juegos hay estrategas como Altafulla, está súper bien, eso no lo hace malo", añadió.

Asimismo, aclaró que a ella nunca le gustó el cantante, pues no es el tipo de hombre que a ella le interesan debido a que le gustan más tranquilos y que no sean del mundo del entretenimiento.