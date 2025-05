Aunque hoy está alejada de la televisión, Viena Ruiz reapareció recientemente en el pódcast La lupa para contar uno de los capítulos más difíciles de su vida: fue diagnosticada con cáncer de ovario a los 34 años, justo cuando atravesaba un momento emocional devastador.

“Me quitaron el ovario derecho, me lo descubrieron a tiempo. Gracias a Dios no tuve que hacer quimio”, compartió con total honestidad. Esta enfermedad coincidió con una fuerte ruptura amorosa, que la dejó con la autoestima en el suelo. “Me miraba al espejo y no me reconocía, sentía que no valía nada”, recordó con voz entrecortada.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón reveló la razón por la que no le han permitido ver a Epa Colombia

Su testimonio no solo refleja el impacto físico de la enfermedad, sino también las huellas emocionales que deja en quienes la padecen. Por eso, hablar abiertamente del cáncer de ovario es clave para generar conciencia, fomentar la detección oportuna y romper el silencio que muchas veces lo rodea.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario?

Aunque no siempre aparecen desde el inicio, existen señales que pueden alertarte y que no deben pasarse por alto:

Inflamación abdominal persistente.

Dolor en la pelvis o el abdomen sin causa aparente.

Sensación de llenura al comer porciones pequeñas.

Cambios urinarios (micción frecuente o urgente).

Molestias digestivas como estreñimiento o diarrea.

Fatiga continua sin explicación.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Sangrado vaginal fuera del ciclo o después de la menopausia.

Artículos relacionados Fernando Solórzano Esposa de 'El flaco' Solórzano aclaró si está embarazada tras su salida de La casa de los famosos

¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer cáncer de ovario?

El cáncer de ovario no siempre tiene una causa clara, pero hay condiciones que pueden incrementar el riesgo:

Mutaciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2.

Tener familiares cercanos con antecedentes de cáncer ginecológico.

Superar los 50 años.

Haber recibido tratamientos prolongados para la infertilidad.

Sobrepeso u obesidad.

Consumo habitual de tabaco.

Padecer enfermedades inflamatorias pélvicas.

Artículos relacionados Curiosidades El enigma de la hora en que falleció Kepa Amuchastegui, actor de Yo soy Betty la fea

¿Cuáles son los tratamientos del cáncer de ovario?

El manejo médico depende del avance de la enfermedad, pero suele incluir una combinación de terapias:

Cirugía: Se busca remover el ovario afectado, y en algunos casos, otras estructuras como el útero y las trompas si el cáncer se ha diseminado. Quimioterapia: Se aplica después de la cirugía para eliminar cualquier célula maligna restante. Terapias hormonales: En ciertas pacientes, ayudan a controlar el avance del tumor. Radioterapia: Su uso es menos frecuente, pero se puede considerar en escenarios específicos.

Artículos relacionados Salud La enfermedad de Perthes: el doloroso diagnóstico que marcó la infancia de Brian Moreno

¿Por qué es clave detectarlo el cáncer de ovario a tiempo?

La detección temprana puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o un diagnóstico avanzado. Estas son algunas recomendaciones para estar alerta:

Asistir regularmente al ginecólogo para chequeos pélvicos.

Observar cualquier cambio físico o síntomas persistentes.

No minimizar molestias digestivas o urinarias inusuales.

Conversar con el médico si hay antecedentes familiares de cáncer.

Estar atenta al cuerpo y confiar en tu intuición si algo no se siente bien.

Artículos relacionados Salud Las enfermedades más devastadoras que sufrieron actores de Yo soy Betty, la fea

La historia de Viena Ruiz no solo inspira por su valentía, sino que también nos recuerda lo importante que es hablar del cáncer sin tabúes. Prestar atención a tu cuerpo, buscar ayuda médica a tiempo y rodearte de apoyo emocional pueden marcar el camino hacia la recuperación.