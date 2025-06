La relación entre Clara Chía y Gerard Piqué, nuevamente estuvo en el centro de la conversación en redes sociales, esto luego de que la mujer de origen español protagonizara un particular video en donde fue abordada por un periodista y dejara en evidencia su reacción frente a ciertos rumores con el exfutbolista.

¿Qué pasó con Clara Chía y Gerard Piqué? Crecen los rumores sobre una supuesta crisis

Y es que, cabe mencionar, en los últimos meses distintos medios de comunicación han difundido rumores sobre una supuesta crisis sentimental entre Clara Chía y el exjugador. Aunque ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, los rumores han cobrado fuerza, lo que ha llevado a que reporteros y paparazis interroguen a ambas figuras para confirmar si es cierto.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro llamó a Karola tras declaraciones de Melissa Gate en su contra: así reaccionó

Es por esto, que recientemente, la prensa no perdió la oportunidad para seguirle el rastro a la joven catalana mientras se encontraba en un aeropuerto, quien además no estaba acompañada por Gerard Piqué en ese momento, sino por un hombre cuya identidad no pudo ser confirmada.

Por su parte, la reportera no dudó en plantearle varias preguntas relacionadas con su vida privada. “Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Gerard y tú? Había rumores de crisis. Incluso, dicen que podían venir de tu propio entorno. De tu familia. Os hemos visto juntos en León. O sea que una imagen vale más que mil palabras. Clara, desmentimos los rumores de crisis... Supongo que gracia no nos hacen, pero estáis acostumbrada”, fueron las palabras de la periodista.

¿Qué dijo Clara Chía frente a los rumores de una supuesta crisis con Gerard Piqué?

Pese a la insistencia de la comunicadora, Clara Chía optó por quedarse en silencio y no responder, en cambio, decidió caminar y continuar con su rumbo sin ofrecer ningún tipo de declaración dejando en evidencia su incomodidad con este tipo de preguntas.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate recibió lujoso regalo de exparticipante de La casa de los famosos: “Ya la perdoné”

La periodista continuó con sus preguntas: “Clara, es que se comenta que no tenéis los mismos planes de futuro que tú. Tendrías ganas de ser mamá, por qué no conoces todavía a Milan ni a Sasha. Bueno, por París todo bien. Lo estáis petando con la single... No sé si quieres aprovechar Clara para desmentir los rumores continuos de crisis”.

A pesar de las múltiples interrogantes, Clara Chía se mantuvo en silencio y no hizo ningún comentario, lo que ha dado pie a nuevas especulaciones en redes sociales.