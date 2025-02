Un video que muestra el momento en que Shakira recibió su primer Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino en el año 2001 ha resurgido y se ha vuelto viral en redes sociales.

Este clip, que captura la emoción y humildad de la artista, ha cobrado relevancia tras su reciente triunfo en la misma categoría en los Grammy 2025, consolidando su legado como una de las figuras más importantes de la música latina.

En las imágenes, se observa a una joven Shakira expresando su sorpresa al ganar el premio. Con un discurso espontáneo y lleno de gratitud, la cantante dedicó el galardón a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, a su equipo, a Latinoamérica y, especialmente, a Colombia, país al que atribuyó gran parte de su inspiración.

Hace 24 años, Shakira recibió el Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por ‘Shakira – MTV Unplugged’, un momento que marcó un hito en su carrera. Durante su discurso, la artista expresó su sorpresa y gratitud, reconociendo que no esperaba ganar y, por ello, no había preparado un discurso de agradecimiento.

Shakira dedicó el premio a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, a su equipo de trabajo, a Latinoamérica y, especialmente, a Colombia. Destacó que su país siempre ha sido una fuente de inspiración y motivación en su vida y carrera. Con estas palabras, la cantante no solo celebró su logro, sino que también reforzó su conexión con sus raíces y su compromiso con su público.

Este reconocimiento en los Grammy consolidó a Shakira como una de las artistas más influyentes de la música latina, abriendo las puertas a una carrera internacional que continúa dejando huella hasta hoy.

No puedo creer esto, pero tengo mucha gente a la cual agradecer, pero realmente no esperaba esto... El amo porque ustedes han hecho mucho por mí y estoy muy agradecida, pero me gustaría compartir este premio con mi amor Antonio, con mi gente y mi gente de Latinoamérica y por supuesto mi país como siempre, todo lo que hago va para ellos, mi país Colombia que me mantiene inspirada, alegre y viva…