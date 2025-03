La cantante estadounidense Britney Spears vuelve a apoderarse de las tendencias en redes sociales, esta vez por reaparecer en su cuenta oficial de Instagram con su característico contenido en el que se muestra bailando al ritmo de diversas canciones. Sin embargo, en esta ocasión logró sorprender al escoger una canción de su expareja, Justin Timberlake para realizar sus coreografías.

Britney Spears causa revuelo bailando al ritmo de Justin Timberlake

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Britney Spears compartió un inesperado audiovisual en el que, luciendo un llamativo atuendo con estampado de animal print, unas botas vaqueras y un sombrero del mismo estilo, mostró sus mejores pasos. Esto mientras de fondo sonaba ‘Señorita’, la icónica canción de Justin Timberlake que hace parte de su disco Justified lanzado en el 2003.



La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Actualmente el post de Britney cuenta con cerca de doscientos mil ‘likes’. Vale la pena destacar que la cantante tiene esta red social restringida de comentarios, por lo que ningún usuario puede expresar su opinión de manera escrita sobre su contenido.

Britney Spears lanzó su libro ‘The Woman in Me’ en el que contó detalles de su relación con Justin Timberlake

Vale la pena destacar que, durante el transcurso del 2023, Britney Spears lanzó su libro titulado ‘The Woman in Me’ en el que escribió sus memorias frente a todo lo vivido durante sus años como artista y su experiencia al estar bajo tutela de su padre. Sin embargo, hay una parte que marcó a los lectores y fue el aborto al que se habría sometido tras quedar embarazada del artista. Y es que según se lee en el ejemplar, la artista habría recibido un apoyo por parte de Timberlake, por lo que se vio obligada a interrumpir su embarazo.

“Fue una sorpresa, pero para mí, no era una tragedia. Amaba a Justin tanto. Siempre esperé que tuviéramos una familia juntos algún día. Esto solo sería mucho antes de lo que yo había anticipado. Pero Justin definitivamente no estaba feliz sobre el embarazo. Simplemente dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, comentó.