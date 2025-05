Ana del Castillo se ha posicionado como una de las cantantes de música vallenata más reconocidas del país gracias a exitosos reconocimientos musicales como: ‘Ya es mío’, ‘El amor es así’, ‘Pierde conmigo la razón’ y ‘Te imaginaba’.

Por su parte, la cantante ha sido tendencia en las últimas horas a través de las diferentes plataformas digitales tras un desafortunado momento que vivió en pleno concierto tras la pérdida de su celular.

Recientemente, Ana del Castillo se encontraba en un concierto en Purísima, Córdoba, donde la intérprete estuvo presente en un concierto. Sin embargo, vivió un momento lleno de tensión tras la desafortunada pérdida de su celular.

Según varios videos que internautas han compartido mediante las plataformas digitales, se evidencia que la cantante se molestó ante los hechos, pues se encontraba disfrutando con plenitud de una noche festiva, pero este desafortunado hecho hizo que se pronunciara en el escenario.

Tras el desafortunado hecho que vivió Ana del Castillo en pleno concierto, expresó su preocupación por los problemas de seguridad que se presentaron, pues expresó las siguientes palabras:

“Yo le pido a los policías un favor. Que, si llega la persona a dar el teléfono, no le vayan a hacer nada. Yo lo perdono. La persona que me robó el teléfono, lo perdono. No soy capaz de hacer nada. Pero, necesito el teléfono. A esa persona, yo misma lo llevo a su casa”, expresó Ana del Castillo.