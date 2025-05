Una de las fechas más significativas para los colombianos se celebra el segundo domingo del mes de mayo, el Día de las madres. Tal como este 11 de mayo, donde se le rinde un especial tributo a aquellas madres que han sido fuente de inspiración para sus hijos al transmitirles su amor e incondicionalidad,

Por su parte, esta celebración especial, no pasó por desapercibida por parte de los participantes de La casa de los famosos Colombia, quienes, a pesar de estar aislados del mundo exterior, no desaprovecharon la oportunidad para enviarles emotivas palabras a todas las madres.

Durante esta ocasión, los diez participantes que siguen en La casa de los famosos Colombia tuvieron una manera especial de condecorar esta fecha, al transmitir palabras de agradecimiento donde conmovieron con un discurso especial al pensar en sus madres tras las palabras del Jefe.

“Eres la única persona que no me ha abandonado”, “Cómo yo no la voy a amar”, “Madre, te agradezco por haber resistido”, “Hay veces que debería abrazarte más”, “Siempre voy a estar para ti”, “Mami, te amo y te extraño”, “A las personas que no la tienen, sé que duele. Sé que es duro”, “Es una mujer muy perseverante”, “Es la persona más buena que conozco”, añadieron los participantes.