Conrado Osorio, actor colombiano, atraviesa un momento muy difícil en su salud. Hace varias semanas se conoció que fue diagnosticado con cáncer de colon y desde entonces ha estado enfocado en un tratamiento estricto, pero muy agotador.

Osorio, quien ha hecho parte de destacadas producciones como La ley del corazón y Tres Caínes, publicó un nuevo video en sus redes sociales y allí habló de su estado actual.

Visiblemente disminuido, pero sin dejar de lado las risas, Conrado compartió que sigue adelante con las quimioterapias y tiene fe que pronto podrá superar este duro traspié.

“Hola, familia, amigos, que dijeron que ya no me acordaba de ustedes. Aquí ando de nuevo conectado aquí a la quimio. Esta vez aquí desde las tierras europeas, estamos en París, tocó viajar hasta acá para la quimio, pero no, no es cierto, estamos aquí en el Centro Oncológico de Antioquia. Espero ir a Francia, pero de viaje, de vacaciones, nada de esto. Simplemente quería saludarlos”.