Tras ganar el liderazgo de la semana, Altafulla tomó su decisión y sacó de la placa de nominados a Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia. El barranquillero se debatía entre la actriz y Yina Calderón, pero finalmente se inclinó por Lady.

De esta manera, la placa definitiva queda conformada por cinco participantes del Team Agua y una sola del Team Fuego. Primero se dirán sus verdades en el brunch y posteriormente irán al cuarto de eliminación para definir su suerte.

¿Qué dijo Lady tras ser salvada por Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Al ser consultado por su determinación, el cantante le envió un nuevo “pullazo” a los de Agua, a quienes ya había criticado abiertamente por su decisión de nominarse entre sí.

Me gusta que las cosas sean equitativas. No quiero atrofiar la voluntad de ‘Agua’ de querer irse, voy a salvar a una de sus chiquitas que sí desean seguir en la competencia. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, y por motivos grupales, mi decisión es por Lady

Al escuchar su nombre, Lady se sorprendió ligeramente, pero por supuesto le agradeció a Altafulla por sacarla de la temida placa de nominados.

“No me lo esperaba realmente y muy agradecida… somo es Fuego y a fuego con fuego. Vamos a seguir dándola toda, a lucharla esta semana que viene y hacer toda la campaña por Yina para que también se quede”, expresó Lady.

Acto seguido, Yina, la única de Fuego, tomó la palabra: “Pasan dos cosas interesantes; la primera es lo que ustedes ya saben que pienso de la relación con el público, si eso no se está dando, mejor yo me voy para mi casa y dos, me encanta ir al brunch y tenerlos de frente (a los de Agua) queridos”.

Norma, entre tanto, se “estrena”, tanto en el brunch como en el cuarto de eliminación, pero se mostró tranquila, además, destacó el hecho de que en tres meses no le había tocado estar en esa situación.

Estoy orgullosa de mí que en tres meses es la primera vez… no me quiero ir, y por mí pueden votar para que vuelva

¿Por qué Yina Calderón terminó en la placa de nominados de La casa de los famosos?

Yina Calderón terminó en la placa de nominados tras una difícil decisión que debió tomar Altafulla. El barranquillero se inclinó por ella porque no tenía más opciones, dado que los demás famosos de Agua ya estaban nominados.

Esa situación se debió por una estrategia que armaron los de Agua, la cual consistió en nominarse entre sí. Mateo la ideó y sus demás compañeros lo apoyaron, aunque posteriormente Norma cuestionó que verdaderamente pudiera funcionar.

Lo cierto es que la suerte ya está echada para ambos equipos; cinco de Agua deberán ir al cuarto de eliminación y de Fuego solo estará Yina.

En los últimos días, han quedado más marcadas las diferencias entre ambos equipos; incluso, Lady expresó su deseo de no volverle a dirigir la palabra a los de Agua, mientras que Altafulla manifestó que la estrategia de ellos fue una “payasada”.