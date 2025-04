En La casa de los famosos Colombia, la modelo y creadora de contenido Karina García ha sido el centro de atención debido a sus relaciones amorosas dentro de la competencia. Desde su ingreso, Karina ha demostrado ser una participante que no teme mostrar sus sentimientos, lo que ha generado tanto apoyo como críticas entre la comunidad.

Recordemos que a inicio del reality, Karina estuvo involucrada en un lío amoroso por cuenta de su cercanía con Marlon Solórzano y Mateo Varela ‘Peluche’, el cual resultó con una corta relación con el participante eliminado, Marlon. No obstante, un nuevo romance parece estar surgiendo en La casa más famosa de Colombia.

Uno de los momentos más comentados es el que ha surgido entre Karina García y Andrés Altafulla. Desde su llegada, Altafulla ha mostrado un interés por Melissa; sin embargo, el rechazo de la influenciadora lo ha mantenido al margen. Caso contrario con Karina, lo que ha llevado a momentos de coqueteo y cercanía que no han pasado desapercibidos.

Recientemente, en una publicación de Instagram del Canal RCN, se puede ver a Karina y Altafulla en una situación que ha generado especulaciones sobre un posible romance. La imagen muestra a ambos en una conversación muy cercana, lo que ha desatado una ola de comentarios:

“Yo no te puedo decir todo de una, yo voy suavecito.” Dice Altafulla a Karina, mientras que ella le responde con una risa nerviosa con la que dice “A mí no me pueden hacer reír porque me enamoro”.