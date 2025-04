En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se vivió uno de los momentos más espontáneos y divertidos del reality. Todo comenzó con una charla sin filtro entre varios participantes, quienes se soltaron hablando sobre situaciones incómodas, exnovios inolvidables y la línea tan delgada entre ser amable y coquetear.

Lo que parecía una conversación casual se convirtió en un festival de carcajadas cuando una de las participantes reveló la razón más insólita por la que terminó con su ex. “Lo dejé no porque me puso los cachos (…) sino porque me quería ahogar con un peo”, dijo, causando revuelo entre los demás. La historia desató una cadena de confesiones sobre lo que se tolera (y lo que no) en una relación amorosa.

Karina no se quedó callada y soltó una frase que se volvió viral: “Mi cuerpo no genera gases como el de ustedes”. Una respuesta que provocó bromas, imitaciones y hasta comentarios disfrazados de humor.

Melissa Gate, entre risas, se sumó a la conversación, defendiendo su postura: “No en lugares públicos”. El tema terminó convirtiéndose en una reflexión divertida sobre la convivencia en pareja.

¿Altafulla coquetea con todas las integrantes de La casa de los famosos?

La charla no paró ahí. La broma inicial dio paso a un debate sobre si algunos comportamientos dentro de la casa eran solo gestos amistosos o señales de interés. “Yo soy así con todas, no confundamos amabilidad con coqueteo”, dijo Altafulla tratando de calmar las aguas, ya que, muchas criticaron su tono de ‘amabilidad.

Pero sus compañeras no quedaron del todo convencidas. “Para yo ilusionarme, me tienen que mandar flores”, replicó una de ellas con picardía.

Este episodio confirmó que La casa de los famosos Colombia no solo es drama y estrategia, también es un espacio donde el humor y la espontaneidad brillan con fuerza.

¿Dónde ver el 24/7 de La casa de los famosos Colombia?

