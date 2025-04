Una conversación cargada de indirectas, reclamos y frases punzantes volvió a encender el ambiente en La casa de los famosos Colombia 2025. Esta vez, los protagonistas fueron Altafulla y Melissa Gate, quienes protagonizaron una escena que dejó claro que las emociones están más intensas que nunca dentro del reality.

Todo comenzó cuando Melissa le contó, sin rodeos, que había soñado con otro hombre. “Soñé que estaba en la cama con otro hombre que no eras tú”, soltó con naturalidad.

La reacción de Altafulla no se hizo esperar: primero intentó tomárselo con humor, pero terminó soltando un comentario que dejó entrever más de lo que decía: “Es mejor que aceches presas más fáciles, querido”.

Aunque Melissa insistió en que no estaba interesada en Altafulla, él no se quedó callado. “Créeme que si tú me interesaras ya te lo hubiera hecho saber”, le dijo ella con firmeza. Él, sin perder el juego de palabras, le respondió que lo que más le gustaba de ella era justamente su carácter fuerte y su forma directa de hablar.

La tensión subió cuando ella le dejó claro que no era como las mujeres a las que él estaba acostumbrado. “Yo soy muy diferente, ¿sabes? No necesito profundizar mucho para saber con qué tipo de mujeres andas tú”, le dijo sin titubear.

Entre risas, sarcasmo y algunas verdades incómodas, la conversación se convirtió en una especie de duelo verbal. Altafulla intentó retomar el control, pero Melissa, contundente, marcó los límites: “No soy mentirosa. Odio las mentiras. Y por decir la verdad he perdido amistades, parejas y hasta trabajo. Así que cuídate”.

Aunque él no dejó de insistir en que todo era parte de su forma de ser, Melissa cerró el tema con una frase que dejó a todos pensando: “Ni estoy enamorada ni soñé contigo”. La química, la tensión y las emociones siguen en aumento, y esta conversación fue prueba de que, en La casa de los famosos Colombia, incluso un sueño puede detonar un terremoto.

