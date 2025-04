Un inesperado beso de tres se robó la atención dentro de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. En medio de juegos, estrategias y retos impuestos, tres participantes, Altafulla, Karina y La Toxi Costeña, protagonizaron un momento que no pasó desapercibido para sus compañeros ni para los televidentes del reality.

¿Qué originó el polémico beso entre Altafulla, Karina y La Toxi Costeña?

Según contaron los involucrados, se trató de una apuesta pendiente con el público. “Nos comprometimos a que, si ellos nos apoyaban, cumpliríamos el reto del beso de tres”, explicaron.

Aunque fue planteado como una dinámica divertida, el momento generó distintas reacciones en la casa, especialmente por la cercanía evidente entre Altafulla y Karina, lo que dejó a La Toxi en segundo plano. Algunos incluso bromearon diciendo que “casi sacan a la Toxi del beso”.

¿Cómo reaccionó Melissa tras ver el acercamiento entre ellos?

Melissa no tardó en confrontar a Altafulla. El también cantante y creador de contenido sintió la necesidad de ofrecerle una explicación por lo ocurrido. “Ni siquiera fue un beso como el que te daría a ti”, dijo, intentando aclarar que todo fue parte del juego y que no tenía mayor significado emocional.

También aprovechó para enviarle disculpas a su madre: “A mi mamá no le gustan esas cosas (…) Doña Gladys, perdón”.

Melissa, por su parte, fue clara: “Primero que todo, usted a mí no me tiene que pedir disculpas porque a mí no me importa”, dijo con firmeza. Sin embargo, confesó estar “trastornada” por lo que vio, dejando en el aire si fue por celos, decepción o simple confusión.

¿Qué más se comenta dentro de la casa tras este momento?

Por ahora, el ambiente en la casa sigue cargado. Se habla de alianzas, posibles salidas y estrategias en curso. Las nominaciones siguen moviendo las emociones, y el beso de tres terminó siendo solo una chispa más en el incendio emocional que se vive en el reality.

El drama está lejos de terminar. Cada día en La casa de los famosos trae nuevas sorpresas, alianzas inesperadas y momentos que encienden las redes.

El intento de Altafulla de aclarar su beso con Karina quedó a medias con Melissa en La casa de los famosos Colombia.