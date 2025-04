Con un mensaje claro y sin rodeos, Valka confirmó que decidió dar por terminada su relación con Westcol. La talentosa cantante reveló en entrevista con Dímelo King que no hubo conflictos ni escándalos detrás de la ruptura, pero sí una necesidad urgente de priorizarse.

“No fue por falta de amor”, aseguró. “Quiero enfocarme en mí, mis sueños, mi música”. La artista también explicó que está viviendo una etapa complicada emocionalmente, pero que tomó la decisión con madurez y claridad.

¿Qué ha revelado Westcol al terminar con Valka?

Sí. Aunque no tenía intención de hablar del tema, Westcol terminó confirmando su soltería en su cuenta oficial X, su red social favorita. “Estoy soltero nuevamente”, escribió, dejando claro que no ofrecerá más detalles ni hablará del tema en sus streams.

En un tono más crítico, lanzó un dardo que muchos interpretaron como indirecta: “Siempre me usan de marketing”. Además, compartió un nuevo look como símbolo de cierre de ciclo y remató su publicación diciendo que ahora sí podrá retomar su amistad con ‘El Bendito’, a quien sus parejas anteriores no le permitían frecuentar.

¿Qué tienen que ver las declaraciones en Juanpis Live Show?

Días antes de que se conociera la ruptura, Westcol fue invitado a The Juanpis Live Show, donde lanzó polémicos comentarios sobre su relación con Valka. “La curé de su homosexualidad”, dijo entre risas, al contar que ella venía de una relación con una mujer.

Aunque lo expresó como broma, las críticas no tardaron en llegar. El comentario fue tachado de misógino y despectivo por muchos usuarios en redes sociales. Aunque Valka no mencionó este episodio en su entrevista, varios seguidores lo consideran un detonante en la separación.

¿Aída Victoria Merlano tuvo algo que ver en la ruptura entre Valka y Westcol?

Hasta el momento, ni Valka ni Westcol han mencionado a Aída Victoria Merlano como factor en esta ruptura. Sin embargo, entre los seguidores del streamer no faltan quienes conectan los hilos: después de terminar con Aída, Westcol volvió con Valka.

Ahora que la relación terminó de nuevo, las especulaciones resurgen. Aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas, en redes sociales muchos opinan que el fantasma del pasado pudo haber influido.