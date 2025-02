El más allá es algo que siempre ha intrigado al ser humano. Lo que ocurre después de la muerte, de la desaparición física, es quizá una de las preguntas que nos hacemos a diario. Algunas religiones aseguran que hay una nueva vida, mientras que otras afirman que el alma, al desprenderse del cuerpo, sencillamente descansa para la eternidad.

Según la religión católica, el alma tiene como destino el paraíso o el infierno, dependiendo de cómo se haya comportado en la Tierra y de los pecados que haya cometido, aunque antes tiene que pasar por un lugar llamado purgatorio.

En definitiva, son muchas las teorías que han surgido en torno a la muerte, pero que a la vez han alimentado el misterio y han despertado la curiosidad de los seres humanos. Todo lo anterior ha terminado uniéndose a los testimonios de las personas que afirman que vieron el más allá y pudieron experimentar por unos instantes lo que ocurre al momento del deceso de una persona.

Estos relatos han sembrado nuevas dudas, pero también han permitido generar cierta orientación para los investigadores que se especializan en este campo.

¿Qué vio en el más allá el actor británico Shiv Grewal?

Recientemente, se conoció el caso de Shiv Grewal, un actor de origen británico, quien decidió contarle su experiencia al diario The Sun.

Grewal relató que, tras participar en la obra de teatro ‘Mucho ruido y pocas nueces’ de William Shakespeare, sufrió un paro cardíaco. Su esposa llamó al servicio de urgencias, pero cuando los paramédicos llegaron a su casa lo hallaron sin signos vitales. De hecho, estuvo clínicamente muerto por siete minutos.

En ese corto periodo de tiempo, Shiv Grewal experimentó un hecho sorprendente y del que hoy decidió hablar, generando gran asombro entre muchas personas.

"Sabía, de alguna manera, que estaba muerto. Estaba consciente de que mi cerebro se estaba muriendo y pidiendo ayuda. Pero, al mismo tiempo, sentí cosas completamente diferentes en mi cuerpo. Era como si estuviera flotando en un vacío, pero podía sentir agradables emociones y sensaciones", contó el actor en charla con el rotativo inglés.

Agregó que en ese momento se le abrió la posibilidad de reencarnar, pero el destino le tenía preparadas más cosas en la Tierra, por lo que eso finalmente no se terminó de dar.

"Sentí que para mí había un conjunto de posibilidades, varias vidas y reencarnaciones que me ofrecían, pero no los quería. Dejé muy claro que quería regresar a mi cuerpo, a mi tiempo, a mi esposa y seguir viviendo. Necesitaba ser proactivo. Y manifesté que volvería. Y lo hice como una demanda, no como una solicitud".

Shiv regresó a la vida luego de que las maniobras de reanimación dieran resultado por parte de los paramédicos. Hoy está retirado de la actuación, pero su testimonio ha alimentado aún más la teoría de que hay más vidas, mientras que otros afirman que lo ocurrido quizá haya sido producto de alguna leve actividad cerebral.