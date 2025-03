Karina García y Yina Calderón tuvieron una conversación en el beauty de La casa de los famosos Colombia y el tema central fue la actitud deYana Karpova.

Según la empresaria de fajas, Yana Karpova cambió de actitud después de que la defendió. Por su parte, Karina recalcó que la rusa "está crecidita", en el sentido de que suele interactuar la mayoría del tiempo con Melissa Gate.

Para Calderón, la actitud de Yana es "rara", algo en lo que concordó su amiga de La casa de los famosos Colombia.

"Esa peladita es rara, ya ni saluda, nada. Yo no le estoy diciendo que me converse, porque no, pero al menos un 'buenos días, Yina', ya que yo he sido bien", expresó Yina Calderón.