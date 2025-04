Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, ha venido diciendo que se quiere ir de La casa de los famosos Colombia 2025, pero lo cierto es que sus acciones demuestran lo contrario.

Junto a sus demás compañeros del cuarto agua, La Liendra ideó la estrategia de nominarse entre sí, pero resulta que muchos de los internautas calificaron como "ilógico" el hecho de la mayoría entre a la placa, ya que eso incrementaría la posibilidad de que uno del mismo grupo sea el eliminado.

En consecuencia, Andrés Altafulla como líder de la semana tuvo que nominar a alguien del equipo fuego al que pertenece y esa persona fue Yina Calderón, quien lo tomó de una buena forma y entendió al costeño.

No obstante, aunque Yina comprendió la decisión de Altafulla, la empresaria de fajas quedó decepcionada de La Liendra. Entonces, al siguiente día de la nominación, la polémica influencer tildó de "falso" a La Liendra e incluso le terminó la amistad.

Concluida la primera ronda de la prueba de salvación, Yina Calderón se fue en contra de La Liendra. La dupla de influencers tenía una buena relación en el reality del Canal RCN, pero parece ser que eso se rompió tras la estrategia liderada por el joven.

Por lo tanto, frente a todos los demás famosos, Yina no solo le dijo "falso" a La Liendra, sino que también lo tachó de "hipócrita" y hasta le pidió que no le volviera a hablar. Por su parte, La Liendra intentó defenderse porque quería felicitar a la empresaria, pero sus palabras no fueron atendidas.

"Falso. Te vimos ayer, ya no sea falso, no me hable, no sea hipócrita. Yo ya le descubrí la máscara que tiene. Mentiroso, engañando a la gente y el público y uno confiando en usted... Tú eres un falso, no me vuelvas a hablar ni nada, guerra declarada. No quiero ser tu amiga, no quiero tener falsos en mi vida", sentenció Yina Calderón a La Liendra.