La empresaria Yina Calderón confesó el gran dilema que tiene en La casa de los famosos Colombia tras la placa de nominados.

Los famosos que cayeron a la placa de nominación fueron Lady Tabares, la Toxi Costeña, Alerta, Altafulla, la Toxi Costeña, Karina García, Camilo Trujilllo, este último quien ganó la prueba de salvación y cuyo poder utilizaría en él.

La influenciadora Yina Calderón le reveló a la Toxi Costeña lo confundida que está a la hora de posicionarse, pues todos los que están son amigos de ella, incluidos los dos participantes que ingresaron hace pocos días a la competencia como lo son Laura González y Altafulla.

"Los dos que llegaron (Laura G y Altafulla) son mis amigos de afuera. La tengo muy difícil, no sé qué voy a hacer. Laura es amiga mía y me estaba contando que le dolía mucho la nominación porque le dijeron razones est*pidas, tiene un hermano en la calle, su mamá tiene cáncer, se le han venido todos en manada, no se ha metido conmigo", señaló.