Las participantes de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron fuerte discusión en dinámica de etiquetas.

Al reality más comentado de la televisión colombiana llegó una nueva dinámica en la que los participantes tenían que pasar al frente tomar una etiqueta con adjetivos para colocárselos en la foto a uno de sus compañeros.

Dentro las etiquetas se encontraban algunas como tierno, bulloso, grosero, bochinchero, empático, divertido, entre otros.

Esta dinámica provocó roces, tensión y discusiones entre algunos participantes, como por ejemplo Yina Calderón y Melissa Gate.

Las dos influenciadoras se tomaron bastante personal los adjetivos que les dieron sus compañeros y más cuando cada pasó al frente a colocárselo a la otra.

La tensión llegó a su máximo nivel cuando Melissa Gate pasó al frente y tomó la etiqueta de "lambón, lambona", la cual decidió colocársela a Yina Calderón.

Antes de colocárle esta etiqueta a su compañera, Melissa explicó el motivo por el que le colocaba ese adjetivo a Yina con algo de ironía y burla.

Lambona, Abigail te queda perfecto porque no he conocido persona más lambona que tú, eres muy conveniente. No hay palabra que te defina mejor.